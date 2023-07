Le champion du monde Angel Di Maria de retour à Benfica

Di Maria, 35 ans, avait évolué à Benfica entre 2007 et 2010. Il s'agissait alors de sa première expérience européenne après ses débuts à Rosario Central, en Argentine. Lors de son premier passage chez les Aigles, Di Maria avait disputé 121 rencontres, marqué 15 buts et délivré 28 passes décisives, remportant un titre de champion du Portugal, en 2010.

L'ailier avait ensuite évolué au Real Madrid (2010-2014), à Manchester United (2014-2015), au Paris Saint-Germain (2015-2022) et à la Juventus la saison passée. Son palmarès comprend notamment une Ligue des Champions (2014), une Liga et six championnats de France.