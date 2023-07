Le championnat saoudien a "complètement changé le marché" des transferts selon Guardiola

L'ailier des Citizens Riyad Mahrez est devenu vendredi le dernier joueur en date à annoncer son départ pour l'Arabie saoudite, y rejoignant parmi d'autres Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

"Le championnat saoudien a complètement changé le marché", a estimé Guardiola à Séoul, avant un match amical entre Manchester City et l'Atletico Madrid. "Il y a un an, quand Cristiano Ronaldo a été le premier (à y aller ndlr.), personne ne pouvait imaginer combien de grands, de très grands, d'extraordinaires joueurs allaient partir jouer dans le championnat saoudien".

"A l'avenir, cela va arriver de plus en plus", a-t-il ajouté. Il a souligné avoir une "relation spéciale" avec Mahrez, même si l'attaquant avait été un peu écarté à la fin de son contrat avec le club champion d'Angleterre et vainqueur de la Ligue des champions.

"Il est l'un des joueurs que j'ai vu dans ma carrière avec lequel je me suis le plus plu". Il était "un rouage important de notre succès ces cinq ou six dernières années", a affirmé Guardiola.