Le Clasico entre Anderlecht et le Standard sera la principale affiche des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de football à l'issue du tirage au sort effectué jeudi.

Tombeurs respectifs de La Louvière (0-1) et Harelbeke (5-0) en seizièmes de finale, Anderlecht et le Standard s'affronteront donc au Lotto Park lors des huitièmes de finale prévus les 5, 6 et 7 décembre. Les deux clubs se retrouveront ensuite en championnat le 10 décembre, toujours à Anderlecht.