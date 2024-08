Le défenseur japonais Takuma Ominami intègre les rangs d'Oud-Heverlee Louvain

Le joueur de 26 ans a initié sa carrière professionnelle en février 2016 dans le club de première division japonaise du Jubilo Iwata, avant de rejoindre quatre ans plus tard celui de Kashiwa Reysol. En janvier 2023, il avait ensuite adopté les couleurs de Kawasaki Frontale, sous lesquelles il a disputé 71 rencontres et remporté la coupe l'an dernier au Pays du soleil levant. En parallèle, le défenseur a été sélectionné pour la Coupe d'Asie de l'Est avec son équipe nationale, à l'été 2022.

"Takuma Ominami est un défenseur central expérimenté, grâce à de nombreux matchs à son compteur en championnat japonais" (J1 League), s'est réjoui le CEO d'Oud-Heverlee Louvain, Frédéric Van den Steen. "Il s'agit d'un très bon joueur qui dispose d'une excellente mentalité. Il est capable de s'illustrer dans différentes configurations, tant dans une défense à trois qu'à quatre joueurs. Il vient ainsi renforcer notre bloc défensif."