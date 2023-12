Le FC Séville avec Lukebakio bloqué par le 'Sous-marin jaune'

Avec Largie Ramazani pendant 74 minutes, Almeria a partagé l'enjeu 0-0 contre le Betis Séville, réduit à dix suite à l'exclusion de Hector Bellerin (27e). Almeria est toujours dernier (4 points) et le Betis (7e avec 25 points) a perdu une occasion d'entrer dans la zone Europe.

Kike Salas a donné l'avance aux Andalous (75e) et Jose Luis Morales a égalisé pour le Sous-marin jaune (77e, 1-1). Au classement, les deux équipes font du surplace: Villarreal est 12e (16 points) et Séville 16e (13 points).

En Allemagne, Augsbourg a battu Francfort 2-1. Fredrik Jensen (35e, 1-0) et Iago (58e, 2-0) ont assuré aux visités un succès, qui aurait pu être plus large si Ermedin Demirovic n'avait pas manqué la transformation d'un penalty (76e). Augsbourg s'est fait encore plus peur suite à un autogoal de Finn Dahmen, qui a permis à Francfort de réduire l'écart (78e, 2-1). Dans la foulée, Arne Engels a fait sa montée au jeu pour Augsbourg, qui se retrouve 9e avec 17 points, un de moins que Francfort (7e).

En Turquie, Kasimpasa et Julien Ngoy, remplacé à la 72e, ont battu Garziantep 4-2. Après 14 matches de championnat, Kasimpasa se retrouve en 7e position (21 points) et Garziantep redescend à la 14e place (15 points).