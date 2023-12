Le match entre Dender et les Francs Borains reporté

Le dernier match de la 14e journée de Challenger Pro League de football entre Dender et les Francs Borains a été reporté en raison des conditions neigeuses. La rencontre était prévue dimanche soir.

Au classement, le Beerschot conserve la tête avec 29 points et un match de moins que ses poursuivants. Une rencontre face à la lanterne rouge des jeunes du Standard qui sera jouée mardi. Le match avait été reporté au mois d'août sur décision des autorités ne pouvant assurer la sécurité autour de la rencontre par manque d'effectifs réquisitionnés par les heurts à Herstal et Oupeye.

Waregem est 2e avec 26 points et Deinze 3e avec 23 unités. Dender est 9e (20 pts) et les Francs Borains se situent juste au-dessus de la zone de relégation avec 13 points pour 13 aussi à Seraing et 12 au SL16.