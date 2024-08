Le parquet fédéral convoque l'Antwerp devant le Comité disciplinaire le 3 septembre

Le parquet fédéral de l'Union belge de football se réfère invariablement dans ce dossiers aux "auteurs" et non aux "supporters". Il insiste également sur la tolérance zéro en matière d'usage d'engins pyrotechniques et signale que des fusées éclairantes ont également été lancées sur le terrain au moment du coup d'envoi. Au total, plus de 50 engins pyrotechniques ont été allumés, d'après le décompte du délégué du match.

Le parquet fédéral précise qu'une sanction appropriée envers l'Antwerp est une sanction qui "tient compte des efforts déployés par le club pour prévenir de tels incidents" et des mesures prises par le club pour éviter de tels incidents à l'avenir.