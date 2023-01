Le Portugais Fernando Santos est le nouveau sélectionneur de la Pologne

(Belga) Le Portugais Fernandos Santos a été nommé mardi nouveau sélectionneur de la Pologne. Santos succède à Czeslaw Michniewicz, qui a quitté son poste après le Mondial 2022 au Qatar.

Fernando Santos, 68 ans, a dirigé le Portugal entre 2014 et 2022. Il a mené la Seleçao à la conquête de son premier trophée international, l'Euro 2016, ainsi qu'à la victoire en Ligue des Nations 2019. Il a lui aussi quitté ses fonctions après la Coupe du monde, qui s'est achevée en quarts de finale face au Maroc pour les Portugais. Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges, l'a remplacé à la tête du Portugal. Dans sa carrière, Santos a entraîné les trois grands clubs portugais, Porto (1998-2001), le Sporting (2003-2004) et Benfica (2006-2007). Il a aussi entraîné en Grèce, l'AEK Athènes (2001-2002 et 2004-2006), le Panathinaïkos (2002) et le PAOK Salonique (2007-2010) ainsi que l'équipe nationale (2010-2014). Santos remplacera Michniewicz, qui est resté sélectionneur entre janvier et décembre 2022, qualifiant la Pologne pour la Coupe du monde via les barrages puis lui permettant de passer la phase de groupes pour la première fois depuis 1986. Les 'Aigles blancs' ont été éliminés en huitièmes de finale par la France. (Belga)