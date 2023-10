Le prodige catalan Lamine Yamal blessé à la hanche

Lamine Yamal, l'attaquant du FC Barcelone et international espagnol révélé cette saison à l'âge de 16 ans, a subi une blessure musculaire à la hanche gauche. Le club catalan en a fait l'annonce lundi, au lendemain du premier but de son prodige en Liga.

L'Espagne affrontera l'Écosse et la Norvège au cours de cette trêve internationale. Lamine Yamal était devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Roja en septembre dernier, dans la victoire face à la Géorgie (7-1).

Il a encore battu un record dimanche, lorsqu'il a inscrit un but au cours du partage du Barça contre Grenade (2-2). A 16 ans et 87 jours, Yamal a battu le record de Fabrice Olinga, qui avait 11 jours de plus lorsqu'il a marqué en 2012 pour Malaga, devenant le plus jeune buteur en première division espagnole.