Le PSG archi-favori à sa succession dans une Ligue 1 remodelée

Le format de la compétition a changé cette saison puisqu'il n'y a plus que 18 équipes, au lieu de 20, qui s'affronteront durant 34 journées. Deux équipes ont été promues: Le Havre et Metz tandis quatre équipes avaient été reléguées pour arriver au total de 18: Auxerre, Ajaccio, Troyes et Angers.

Le PSG, en plein doute avec les dossiers Mbappé et Neymar, sera néanmoins favori à sa propre succession. Le club parisien pourrait tenter de remporter un 10e titre sous l'ère qatarie en 12 ans, et un 12e titre au total. Lille, champion en 2021 et l'Olympique de Marseille, fort d'une 3e place la saison dernière, tenteront de tirer leur épingle du jeu.