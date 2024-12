Ligue des Champions: passeur et buteur, Openda sort un récital contre Aston Villa... mais s'incline de justesse

Le Bayern Munich n'a pas fait de détails à Gelsenkirchen opposé aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (5-1), grâce notamment à une passe décisive et un but de son attaquant français Michael Olise et rentre ainsi parmi les huit premiers du classement. La sixième journée de Ligue des champions se poursuit mercredi avec le choc entre la Juventus et Manchester City qui n'a remporté qu'une seule partie sur ses neuf dernières sorties, toutes compétitions confondues.

Dortmund, 7e, accueille le Barça, 6e et Arsenal, délogé des huit premières places provisoires (10e), reçoit Monaco qui le suit directement au classement (11e).