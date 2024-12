Le retour d'un De Bruyne "irremplaçable", des ténors fragiles, un favori: tout ce qu'il faut savoir sur le choc Juventus-Manchester City

La Juventus et Manchester City veulent enfin se rassurer. Les deux équipes trônent respectivement à la 17ème et à la 19ème place de cette phase de ligue, bien en deçà de ce qu'ils espéraient au départ. Pour se rapprocher du top 8, il faudra s'imposer. Mais ces deux géants, fragiles cette saison, peinent à convaincre. Pour comprendre les clés du match, nous avons posé 3 questions à Kevin Mirallas, qui préface le choc de la soirée pour nous.

Kevin De Bruyne est de retour. Cela change tout pour City ?

On commence avec le retour de Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge a rejoué les deux dernières rencontres en tant que titulaire et se dessine, une fois de plus, comme l'un des cadres de l'équipe. Malgré son âge. "On savait très bien que l'absence de Kevin De Bruyne était un gros problème pour City", commence Mirallas. "C'était combiné à d'autres blessures comme celles de Rodri ou Doku, des joueurs clé. Sans eux, City était méconnaissable. Mais avec le retour de De Bruyne, qui a déjà été décisif, on voit immédiatement la différence. Il apporte cette créativité qui manquait cruellement. Pour moi, c'est un joueur irremplaçable dans cette équipe".