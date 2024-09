Le RWDM domine le Lierse, partage spectaculaire entre Liège et les RSCA Futures

En supériorité numérique après l'expulsion de Pieter De Schrijver (45e), le RWDM a fait la différence en seconde période grâce à Piotr Parzyszek (59e), Ilyes Ziani (72e) et David Sousa (81e).

Avec 10 points, les Bruxellois devancent de trois longueurs Deinze et la RAAL La Louvière, qui s'affrontent dimanche.

Le FC Liège et les RSCA Futures ont livré un match spectaculaire, conclu sur le score de 3 buts partout. Liège a mené à deux reprises, par Mohamed Moulhi (30e) et Jordan Bustin (37e), mais Keisuke Goto (36e) et Tristan Degreef (46e) ont à chaque fois égalisé. Goto (77e) a donné l'avantage aux espoirs d'Anderlecht. Réduits à dix après le rouge reçu par Zakaria Atteri, les Liégeois ont réussi à arracher l'égalisation grâce à un but contre son camp de Nunzio Engwanda (90e+4).