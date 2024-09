Le Standard va choisir son CA le 16 septembre et officialiser le départ de 777 Partners

Il sera composé de deux représentants du Club et deux représentants d'A-CAP, la société qui finançait 777 Partners.

Cette AG marquera la fin du contrôle du club par 777 Partners, précise la formation de Jupiler Pro League dans son communiqué.

"Ce Conseil d'Administration de transition travaillera avec Moelis & Co., une banque d'investissement indépendante de premier plan au niveau mondial, pour soutenir la finalisation d'un processus de vente commencé en juin et pour assurer la stabilité du club pendant ce processus grâce à un dialogue permanent entre A-CAP et le Standard."