"Le plus doué de tous", "Il peut être monumental": un ancien entraîneur de Thibaut Courtois révèle comment Chelsea l'a recruté

Thibaut Courtois est actuellement le titulaire indiscutable dans les perches du Real Madrid. Devenu incontournable, il a atteint un niveau stratosphérique et fait partie des références de la planète à son poste. Un talent dont se souvient très bien Christophe Lollichon, l'ancien entraîneur des gardiens de Chelsea. C'est lui qui a poussé pour que les Blues aillent récupérer le Diable Rouge alors qu'il évoluait encore à Genk.

Interrogé dans l'After Foot, le Français n'a pas manqué de complimenter notre compatriote, qu'il voit comme le meilleur gardien du monde. Il se souvient très bien de sa première rencontre avec le joueur, qu'il avait observé lors d'un match de notre championnat. "Quand je vois son premier match à Genk, je me dis que quelque chose est en train de se passer devant mes yeux. Je demande tout de suite au club de s’intéresser à lui. Quelques semaines plus tard, nous ne sommes plus les seuls à le vouloir et Thibaut a un énorme choix à faire", précise l'entraîneur sur la radio française.

Pour le convaincre d'opter pour les Blues, Christophe Lollichon n'hésite pas à sortir l'artillerie lourde. Une méthode finalement payante. "J’ai demandé à Marina Granovskaia, la directrice générale, d’inviter toute la famille du joueur et son agent pour qu’on passe la journée ensemble à Stamford Bridge. Thibaut n’est pas venu en raison d’un accord avec Genk, mais c’était une bonne surprise pour sa famille. J’ai pu leur faire visiter et leur expliquer nos méthodes d’entraînement", raconte-t-il. "Je n’ai aucun contact direct avec Thibaut jusqu’au mois de juin 2011. Et puis il m’appelle pour me dire qu’il a choisi Chelsea. On le prête à l’Atlético, il revient trois ans après parce que José Mourinho décide de le faire jouer. Sa première année est géniale, Petr Cech a été magnifique avec lui. Quand Petr est parti, la relation s’est un peu compliquée", précise-t-il ensuite.

Selon lui, Courtois est presque sans concurrence, même s'il a encore un défaut. "Il est sans doute le plus doué de tous. Il pourrait être au sommet de la pyramide pendant des années. Je crois qu’il a tellement de talent que son talent seul peut lui permettre d’évoluer au plus haut niveau. Il a mûri, il a compris certaines choses. Je pense qu’il reste un petit peu trop dans sa zone de confort parfois, mais il peut être monumental", conclut l'entraîneur des gardiens. Que de compliments.