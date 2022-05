Chaos au Stade de France: le frère d'un joueur et sa femme enceinte disent avoir été gazés

Massive chaos in front of the stadium. The brother of Joel Matip, Marvin, had to flee with his family while they tried to get access in the stadium. His wife is pregnant. Tear gas! They had to take refuge in a restaurant.

Le coup d'envoi de la finale de Ligue des champions Liverpool-Real Madrid, prévu initialement à 21h00, a été retardé à 21h30, ont annoncé les deux clubs, un retard lié selon l'UEFA à des problèmes d'accès des supporters au stade de France.

De longues files d'attente ont été observées à quelques minutes de l'heure prévue pour le coup d'envoi, qui avait été dans un premier temps repoussé à 21h15.

Des supporters ont tenté de forcer un premier filtrage installé aux abords du stade, mais l'accès à l'enceinte est resté "étanche", a indiqué la préfecture de police de Paris (PP). Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des supporters escaladant les grilles du stade pour tenter d'entrer.

L'organisation autour et dans le stade n'est pas digne d'une finale

Le journaliste de Sky Sport, Florian Plettenberg, a relayé des propos du frère du joueur de Liverpool Joël Matip. D'après son tweet, Marvin Matip a dû fuir avec sa famille alors qu'ils essayaient d'accéder au stade. Lui et sa femme enceinte auraient fait face à des gaz lacrymogènes. Marvin et sa compagne se seraient réfugiés dans un restaurant. "L'organisation autour et dans le stade n'est pas digne d'une finale de Ligue des Champions. Utiliser du gaz lacrymogène dans des zones avec des enfants et des supporters neutres est dangereux!", s'est exclamé Marvin, le frère du défenseur de Liverpool, selon le journaliste.