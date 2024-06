L'Écosse veut écrire l'histoire en Allemagne: "Devenir cette équipe légendaire"

Vendredi soir, le premier match de l'Euro 2024 opposera, à Munich, l'Allemagne à l'Écosse à 21h00 dans le groupe A. L'entraîneur Steve Clarke et le capitaine Andy Robertson se sont présentés à la presse jeudi, à la veille de ce match d'ouverture.

L'entraîneur écossais a évoqué ce match d'ouverture face au pays organisateur. Selon lui, l'Écosse a une carte à jouer. "À chaque fois que nous entrons sur le terrain, c'est avec l'idée de pouvoir obtenir un résultat, sinon quel est le but ?", s'interroge-t-il. "Nous nous sommes bien préparés, nous sommes prêts et j'espère que nous pourrons le montrer demain soir."

Andy Robertson juge, lui aussi, son équipe prête. "Nous sommes prêts. Il n'y a pas de plus grande scène que celle-ci. Demain soir, contre l'Allemagne, tous les regards seront tournés vers nous et il est temps de montrer de quoi nous sommes capables."