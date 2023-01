Les Belges à l'étranger - L'Inter de Romelu Lukaku accède au carré final après sa victoire contre l'Atalanta

(Belga) L'Inter Milan a remporté son quart de finale de Coupe d'Italie, 1-0, contre l'Atalanta mardi soir.

Matteo Darmian a inscrit l'unique but de la rencontre peu avant l'heure de jeu pour offrir un ticket pour les demi-finales aux Nerazzurri (57e). Romelu Lukaku a connu sa première titularisation avec le club milanais depuis le 4 janvier dernier et la victoire contre le Napoli, 1-0. L'attaquant belge a disputé 71 minutes avant d'être remplacé par Edin Dzeko. L'Inter est la première équipe qualifiée pour le dernier carré de la Coupe d'Italie. La Juventus, l'AS Rome et la Lazio, entre autres, doivent encore disputer leur quart de finale.