Les Francs Borains, victorieux 2-1, font chuter Zulte Waregem du podium

Après une première période sans but, Zulte Waregem a ouvert le score au retour des vestiaires grâce au Sénégalais Badou, trouvé sur un long ballon par Tochukwu Nnadi, et auteur d'un bon enchaînement contrôle-finition dans la surface adverse (54e). Les Francs Borains ont rapidement réagi et ont égalisé via Jordan Kadiri, auteur d'une frappe puissante pour tromper Ortwin De Wolf (61e). L'attaquant nigérian s'est offert un doublé vingt minutes plus tard, reprenant de la tête un centre de Fode Guirassy (80e).

Au classement, Zulte Waregem est quatrième avec 39 points, un de moins que le Patro, quatre de moins que le Beerschot, leader, et le même total que Lommel, cinquième. Les Francs Borains sont 12e avec 26 points, sept de plus que Seraing, le premier relégable.