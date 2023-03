Les jeunes Belges partagent face à la Tchéquie en préparation à l'Euro

Un an après avoir validé leur qualification et six mois après leur dernière rencontre, un amical en France (2-2), les espoirs de Jacky Mathijssen effectuent un stage en Espagne. Face à une équipe également qualifiée à l'Euro, le sélectionneur en profitait pour lancer dès le coup d'envoi deux nouveaux venus en U21, Arne Engels et Kyan Vaesen.

La plus grosse occasion du match tombait peu après l'heure de jeu, lorsque Maarten Vandevoordt perdait le ballon dans son rectangle sur le pressing d'un attaquant tchèque avant de repousser la tentative de Vaclav Sejk (62e)