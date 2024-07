Les Pays-Bas dominent la Roumanie et se dirigent vers les quarts de finale

Les Pays-Bas ont validé leur place en quarts de finale de l'Euro 2024, en éliminant la Roumanie (0-3), mardi à Munich. Cody Gakpo a offert l'avance aux Néerlandais à la 20e minute, et Donyell Malen a assuré le succès avec un doublé tardif (83e et 90e+3).

Hagi a décalé Stanciu, qui a trouvé Man en retrait (24e). La tentative ratée du Roumain s'est avérée être la dernière occasion des siens. De Vrij a manqué une tête alors qu'il était seul au deuxième poteau sur corner (26e) et Xavi Simons s'est emmêlé les pinceaux (44e) avant le repos.

Les Oranje ont largement dominé la rencontre face aux vainqueurs du groupe E de la Belgique. Les premières occasions ont néanmoins été partagées, avec un tir lointain de Xavi Simons (6e) et un départ vers le but mal négocié par Man (14e). Gakpo a débloqué le marquoir avec une pénétration depuis le côté gauche conclue par une frappe surpuissante au premier poteau (0-1, 20e).

Lea mi-temps n'a pas profité aux Roumains, mis sous pression par une phase difficilement négociée dans la surface (55e), une tête de Van Dijk qui a frappé le poteau (58e) et une nouvelle occasion pour Gakpo (59e). Celui-ci a réussi un numéro en solitaire sans conclure (62e), et s'est vu refuser un deuxième but pour hors jeu (63e).

Finalement, Malen a mis les Pays-Bas à l'abri: Gakpo a insisté face à Dragusin et a trouvé en retrait son coéquipier, qui n'a eu qu'à conclure à bout portant (0-2, 83e). L'attaquant du BVB a scellé le score final dans les arrêts de jeu, au bout d'un raid solitaire (0-3, 90e+3).

Au prochain tour, le 6 juillet à 21h00 à Berlin, les Pays-Bas affronteront le vainqueur du dernier huitième de finale. Celui-ci opposera l'Autriche à la Turquie, à 21h00 à Leipzig.