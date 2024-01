Les Rangers de Philippe Clement en 8es de la Coupe d'Ecosse, Leipzig surpris à domicile

Les Rangers avaient pris une confortable avance avant la mi-temps avec une ouverture du score de John Lundstram (35e, 0-1) et un but de Cyriel Dessers (41e, 0-2). En seconde période, James Tavernier a mis les siens au large sur penalty (78e, 0-3) avant de voir Matthew Shiels réduire l'écart (88e, 1-3). Scott Wright s'est chargé de planter l'ultime but du match (89e, 1-4).

En Angleterre, Nottingham Forest s'est incliné sur le terrain de Brentford (3-2) dans le cadre de la 21e journée de Premier League. Une défaite qui laisse Forest à la 16e place (20 points) à seulement quatre unités de Luton et la zone rouge.