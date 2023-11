L'Espagne bat Chypre et est seule en tête du groupe A, la Hongrie qualifiée

Dans le même temps, l'Écosse a arraché un nul après avoir été longtemps dominée en Géorgie, avec notamment un doublé du Napolitain Khvicha Kvaratskhelia (15e, 57e). Les Écossais ont dû égaliser à deux reprises, d'abord via Scott McTominay (49e) puis en toute fin de match avec une réalisation de Lawrence Shankland (90e+3).

Lamine Yamal a inscrit le premier but du match dès la 5e minute de jeu. Mikel Oyarzabal (24e) puis Joselu (28e) ont permis à la Roja de faire rapidement le break. L'Espagne a ensuite levé le pied tout en maintenant la possession du ballon (76,7% sur l'ensemble de la rencontre), ce qui a permis à Chypre de sauver l'honneur : lancé en profondeur par Charalampos Charalampous, Kostas Pileas a marqué le troisième but chypriote dans ces qualifications (75e).

Alors qu'il ne reste plus qu'un match à jouer dans le groupe A, l'Espagne compte 18 points, deux de plus que l'Écosse. La Norvège (10 points) et la Géorgie (8 points) étaient éliminées avant le coup d'envoi. Chypre est dernière, sans point.

Dans le groupe G, la Hongrie est allée obtenir sa qualification en prenant un point en Bulgarie. Dans un match terminé à 10 contre 10, les Hongrois étaient menés 2-1 suite à un penalty de Kiril Despodov (79e) mais ont provoqué un but contre-son-camp d'Alex Petkov (90e+7) pour arracher le nul. La Hongrie est première du groupe (15 points) devant la Serbie (13 points) et le Monténégro (8 points).