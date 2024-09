L'icône américaine du football féminin Alex Morgan annonce sa retraite

La double championne du monde Alex Morgan accroche ses crampons. La joueuse américaine de 35 ans est enceinte de son deuxième enfant et a annoncé la nouvelle jeudi sur les réseaux sociaux. Morgan disputera dimanche son dernier match professionnel avec son équipe, San Diego Wave, contre North Carolina Courage dans la National Women's Soccer League. Elle est considérée comme l'une des meilleures joueuses de tous les temps de l'équipe féminine américaine et a terminé sa carrière internationale avec 123 buts.

"La décision est claire pour moi et je suis tellement heureuse de pouvoir enfin vous le dire", a déclaré Morgan dans une vidéo pleine d'émotions postée sur Instagram. "Cela a pris du temps et cette décision n'a pas été facile, mais au début de 2024, j'ai ressenti dans mon cœur et mon âme que c'était la dernière saison pendant laquelle je jouerais."

L'attaquante faisait partie de l'équipe féminine américaine qui a remporté la Coupe du Monde en 2015 et en 2019. En 2012, elle avait également remporté la médaille d'or olympique avec l'équipe des États-Unis aux Jeux de Londres. Pour les Jeux Olympiques de Paris de l'été dernier, que les joueuses américaines ont également remportés, Morgan n'a pas été sélectionnée par Emma Hayes.