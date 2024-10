Barcelone-Bayern Munich EN DIRECT: le Barça ouvre le score après une minute de jeu (1-0)

"Le passé n'a pas d'importance" pour l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, à la veille de recevoir son ancienne équipe du Bayern Munich, qui a battu les Catalans lors de leurs six dernières confrontations en Ligue des champions.

Vincent Kompany et le Bayern Munich se déplacent à Barcelone ce mercredi soir pour le choc de la soirée en Ligue des Champions. L'entraineur du Barça, Hansi Flick, était sur le banc des Allemands lors de l'illustre 8-2 infligé aux Catalans en 2020. Il veut désormais jouer un mauvais tour à son ancienne équipe.

Bienvenue dans ce live pour le choc entre Barcelone et le Bayern Munich

So gehen wir ins Spiel gegen Barca! #packmas #FCBFCB #UCL pic.twitter.com/Ax0iKVfAIz

Le Bayern Munich de Vincent Kompany a été surpris par Aston Villa lors de son dernier match de Ligue des Champions. Avant cela, ils avaient écrasé Zagreb, 9-2. On se refait le résumé du dernier match ?

Tout avait mal commencé pour le Barça avec une défaite à Monaco. Les Catalans avaient été réduits à 10 dès le début de match et s'étaient incliné (2-1).

Bon match à toutes et à tous !

Quel début de match ! Raphinha profite du mauvais placement des défenseurs du Bayern pour s'offrir un face à face avec Neuer. Le Brésilien ne tremble pas et dribble le portier allemand avant de pousser le ballon au fond des filets.

Le technicien allemand, arrivé cet été au Barça, était sur le banc des Bavarois en 2020 lors de la fessée mémorable (8-2) infligée à l'équipe Blaugrana en quarts de finale de la plus grande compétition européenne.

Mais "le passé n'a pas d'importance, c'est le présent qui est important" et "nous voulons évidemment essayer de battre le Bayern" mercredi (21H00) pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, a insisté Flick en conférence de presse mardi. "Le Bayern est une équipe en pleine forme et en pleine confiance" et "ça va être génial".

De son côté, Vincent Kompany estime que le Bayern Munich se prépare à un "duel" contre le FC Barcelone. "L'idée de Hansi est très claire, j'espère que nos idées le sont aussi", ajoute Kompany, tout en saluant le Barca pour avoir été capable de remplacer si rapidement le grand Lionel Messi par la jeune star espagnole Lamine Yamal.