"Je pense qu'il va gagner le Ballon d'Or": Ancelotti s'enflamme pour Vinicius

Ce lundi 28 octobre, 'Vini' est d'ailleurs le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. "Je pense qu'il va le gagner, mais pas pour ce qu'il a fait ce soir, mais pour ce qu'il a fait l'année dernière, parce que l'année dernière, il nous a aidés à gagner la Ligue des champions. Les trois buts qu'il a marqués aujourd'hui l'aideront à remporter le prochain Ballon d'Or", a exprimé son entraineur, ambitieux, mais surtout réaliste.

Cette année encore, et comme lors des deux dernières éditions, le Ballon d'Or est remis sur base de la saison écoulée et non plus de l'année civile.

Une énièmé remontada

Ce mardi soir, le Real Madrid a une nouvelle fois prouvé, s'il le fallait encore, qu'il ne fallait jamais les croire KO, même s'ils sont dans les cordes. "C'est ainsi, ainsi que gagne Madrid", ont d'ailleurs entonné en coeur les supporters madrilènes, habitués à voir leurs joueurs signer ce type d'exploits sur la scène européenne depuis des années.