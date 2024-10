"La pression sera énorme": un premier gros test pour Vincent Kompany face à Barcelone

Les Bavarois restent sur 6 succès consécutifs face aux Catalans, dont l’inoubliable quart de finale 2020, où le Bayern l’avait remporté 8-2 avant de devenir Champion d’Europe quelques jours plus tard.

Ce soir, j’aurai le plaisir de commenter la rencontre de Ligue des Champions entre Barcelone et le Bayern Munich, au stade olympique de Montjuic. Il n’y aura toujours pas l’impression de gigantisme donné par le Camp Nou, mais un duel entre ces deux équipes a toujours eu une saveur particulière en Ligue des Champions.

En Catalogne, on n’a pas oublié non plus le dribble dévastateur de Messi face à un Boateng complètement désarticulé. Mythique…

À lire aussi Bourreau du Barça en 2020, Hansi Flick veut désormais jouer un mauvais tour au Bayern Munich de Vincent Kompany

Ce soir, tous les amateurs belges de football auront un œil attentif sur nouveau duel entre Bavarois et Catalans. Car la présence de Vincent Kompany sur le banc du Bayern donne un peu plus d’allure encore à ce match. Pour lui, il s’agit d’un premier véritable gros test cette saison, en mondovision. Rien de mieux que la piste aux étoiles de la Ligue des Champions pour envoyer un message à l’Europe entière.

Si son équipe a remporté plantureusement son premier match de la compétition face au Dinamo Zagreb, elle a aussi perdu de façon surprenante à Aston Villa, avec un Neuer coupable sur le but anglais. Déjà, après à peine deux matchs de Ligue des Champions, la pression sera énorme sur Vincent Kompany. Une deuxième défaite en Ligue des Champions après trois journées à peine le placerait en difficultés.