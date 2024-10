Bourreau du Barça en 2020, Hansi Flick veut désormais jouer un mauvais tour au Bayern Munich de Vincent Kompany

Vincent Kompany et le Bayern Munich se déplacent à Barcelone ce mercredi soir pour le choc de la soirée en Ligue des Champions. L'entraineur du Barça, Hansi Flick, était sur le banc des Allemands lors de l'illustre 8-2 infligé aux Catalans en 2020. Il veut désormais jouer un mauvais tour à son ancienne équipe.

Le technicien allemand, arrivé cet été au Barça, était sur le banc des Bavarois en 2020 lors de la fessée mémorable (8-2) infligée à l'équipe Blaugrana en quarts de finale de la plus grande compétition européenne.

"Le passé n'a pas d'importance" pour l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, à la veille de recevoir son ancienne équipe du Bayern Munich, qui a battu les Catalans lors de leurs six dernières confrontations en Ligue des champions.

Mais "le passé n'a pas d'importance, c'est le présent qui est important" et "nous voulons évidemment essayer de battre le Bayern" mercredi (21H00) pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, a insisté Flick en conférence de presse mardi. "Le Bayern est une équipe en pleine forme et en pleine confiance" et "ça va être génial".

De son côté, Vincent Kompany estime que le Bayern Munich se prépare à un "duel" contre le FC Barcelone. "L'idée de Hansi est très claire, j'espère que nos idées le sont aussi", ajoute Kompany, tout en saluant le Barca pour avoir été capable de remplacer si rapidement le grand Lionel Messi par la jeune star espagnole Lamine Yamal.

> Barcelone-Bayern Munich: un choc à vivre en direct, dès 21h, sur RTL club et RTL play.