Aston Villa et ses deux milieux belges Amadou Onana et Youri Tielemans ont battu Bologne 2-0 avec des buts de John McGinn (55e) et John Duran (64e). Les 'Villans' remportent un troisième succès en autant de rencontres et occupent la tête du classement (9 points). Tielemans a joué 78 minutes et Onana est sorti à la pause.

