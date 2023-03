C1 féminine: Lyon, tenant du titre, évincé en quarts par Chelsea

Après l'élimination du Paris SG un peu plus tôt, par Wolfsburg (1-0, 1-1), il n'y aura pas de club français dans le dernier carré de la C1.

Rejoint dans les dernières secondes de la prolongation après un penalty très contestable, Lyon a été éliminé par Chelsea aux tirs au but (0-1, 2-1 a.p, 4-3 t.a.b.), jeudi, en quart de finale de la Ligue des champions féminine dont il était tenant du titre.

Chelsea affrontera en demi-finale, à la fin du mois, Barcelone, qui s'est facilement défait de l'AS Roma (1-0, 5-1), alors qu'Arsenal retrouvera Wolfsburg.

Huit fois titré en C1 et dans le dernier carré de la compétition lors de six des sept dernières éditions, l'OL a de quoi être très amer après cet épilogue cruel.

Les Françaises avait tiré les leçons de leur prestation trop convenue du match aller prenant la rencontre à bras le corps, même si on se demande encore comment Signe Bruun, seule face au but, à dix mètres, a pu dévisser à ce point sa reprise et ne pas remettre les deux équipes à égalité dès la 4e minute.