C'est parti pour les huitièmes de finale: le Club Bruges veut réitérer son exploit face à Aston Villa pour continuer à rêver

Après une phase de ligue terminée à la 24e place, le Club Bruges a décroché sa qualification pour les huitièmes en éliminant l'Atalanta Bergame en barrage. Les Blauw en Zwart ont remporté une victoire sur le fil à l'aller, avec but de Gustaf Nilsson dans le temps additionel (2-1), mais ont surtout créé l'exploit au match retour en Italie, avec un nouveau succès 1-3.

Si Unaï Emery peut compter sur Marcus Rashford et Marco Asensio, arrivés lors du mercato hivernal (tout comme Donyell Malen, incertain), il devra faire sans un des deux Diables Rouges: Amadou Onana est blessé à la cuisse depuis de longues semaines. En revanche, Youri Tielemans sort très rarement du onze de départ et devrait être aligné mardi. Côté Bruges, le défenseur droit Joaquin Seys, sorti sur blessure à Gand, sera absent.

Les joueurs de Hayen restent toutefois sur une mauvaise série de trois matchs sans victoire en championnat et ont lâché deux points à Gand samedi après un but de Dante Vanzeir dans les arrêts de jeu (1-1). Au classement, le Club Bruges est deuxième avec 53 points, neuf de moins que Genk, mais est déjà assuré de jouer les Champion's playoffs.

Bruges, mais pas seulement

Trois autres affiches seront à suivre mardi (21h00) avec notamment le derby madrilène entre le Real et l'Atletico à Bernabeu. Le Real Madrid de Thibaut Courtois s'est glissé en huitièmes en éliminant Manchester City de Kevin De Bruyne ert Jérémy Doku. Les Merengues, qui ne brillent pas en Liga (5 points sur les 15 derniers en jeu), devront se passer de Bellingham, suspendu. Le dernier duel entre les deux clubs en Ligue des Champions, demi-finales 2017, s'était soldé sur une victoire 2-1 des Colchoneros, qui avait néanmoins été éliminés après avoir perdu le match aller 3-0.

À lire aussi Un choc madrilène, des duels entre Diables: voici les autres affiches du jour en Ligue des Champions

Le PSV Eindhoven de Bakayoko face à l'Arsenal de Trossard s'annonce assez ouvert. Alors que ce duel semblait pencher du côté anglais, tout paraît jouable pour le club néerlandais au vu de l'infirmerie des Gunners, même si les "Rood-witten" restent sur deux défaites face à Go Ahead Eagles en Coupe et championnat.

Lille et Thomas Meunier se rendent au Borussia Dortmund de Julien Duranville, un ancien club du Diable Rouge. Auteurs d'une belle campagne européenne, les Dogues devront résister à l'ambiance des 80.000 supporters et du célèbre "Mur jaune" des Borussen qui ne comptent plus que sur l'Europe pour sauver leur saison.

Le match entre le Club Bruges et Aston Villa est à suivre, en direct, dès 18h10 sur RTL club et RTL play. Le résumé des autres rencontres, ce sera