Charles de Ketelaere retrouve ses anciens supporters: Bruges fait face à un énorme piège en Ligue des Champions

Bruges entame ses barrages de la Ligue des champions contre l'Atalanta, actuel troisième de Serie A et tenante du titre en Europa League. Face à des Italiens décimés par des blessures, les Blauw & Zwart veulent jouer le coup à fond.

Grâce à des victoires importantes lors de leur parcours en Ligue des champions (Aston Villa, Sporting Lisbonne, Sturm Graz) et des matchs nuls décisifs (Celtic, Juventus), le Club de Bruges a terminé sa course à la 24ème place de la phase de Liue et affrontera donc l'Atalanta Bergame en barrages. Des Italiens qui ont frôlé les 1/8e en terminant 9ème de cette première phase de la compétition. .

Une saison sur trois tableaux pour les Blauw en Zwart, qui vont aussi jouer la finale de la Croky Cup et le titre en championnat. Ils arrivent en confiance face aux Italiens avec une victoire en championnat face à OHL (1-0) en ayant fait tourner l'effectif. En conférence de presse ce mardi, Nicky Hayen coach des Brugeois, estime "qu'être outsider n'est pas un problème".