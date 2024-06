Espagne: Madrid fête ses héros, le Real a "encore faim"

"Il y a trois semaines je vous avais promis une chose: que l'on reviendrait ici pour célébrer. Et nous voici avec la quinzième!", a lancé à la foule l'emblématique milieu allemand Toni Kroos, pour qui la finale de Wembley était le dernier match en club.

"Comment faire pour ne pas t'aimer, comment faire pour ne pas t'aimer si tu continues d'être champion d'Europe à chaque fois", ont répondu en coeur les milliers de personnes rassemblées sur la Puerta del Sol, célèbre place du centre-ville engloutie par une marée de maillots blancs.

Dès le milieu de l’après-midi, le concert de klaxons qui avait enflammé la nuit a progressivement repris, et les zones de célébrations désignées dans la capitale espagnole ont été prises d'assaut: la cathédrale de la Almudena, le siège de la Communauté de Madrid, la mairie et la place de Cybèle, et enfin le stade Santiago-Bernabéu, que les joueurs rejoindront en fin de soirée.

"Cela semble facile à dire, mais... 15 fois, 15 fois champions d'Europe. Ce club ne se lasse pas de gagner des titres!", a résumé le capitaine Nacho lors de la première réception au siège de la communauté de Madrid, avant de présenter le trophée au balcon à ses fans.