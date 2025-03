Et à la fin, c'est Liverpool qui gagne: revivez la défaite cruelle du PSG en Ligue des Champions

Paris a réussi à éteindre Mohamed Salah et peut se mordre les doigts de n'avoir pas matérialisé sa main-mise sur la partie. "On méritait la victoire, c'est dur de perdre un match comme ça, ils ont une seule occasion de but" a pesté Vitinha au micro de Canal Plus. "Mais c'est maintenant qu'on va montrer notre personnalité, notre force. Là-bas on va faire un grand match et on va passer, j'en suis sûr".