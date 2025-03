Il fonce célébrer un but... et se blesse bêtement: la belle boulette de Manuel Neuer en Ligue des Champions

Une rencontrLe Bayern Munich, coaché par Vincent Kompany, s'est imposé 3-0 contre son plus grand rival actuel en Allemagne, le Bayer Leverkusen. Un doublé d'Harry Kane et un but de Musiala ont permis aux Bavarois de décrocher la victoire dans ce 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Une rencontre que n'a pas terminé Manuel Neuer. Ce dernier, touché à la jambe, a été remplacé juste après le but inscrit par Jamal Musiala. Le portier allemand s'est précipité pour rejoindre ses coéquipiers et célébrer le 2-0, mais il s'est arrêté dans le rond central, victime d'une blessure... au mollet.