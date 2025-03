Un braquage à Paris, Bruges déçu, le festival d'Arsenal: tout ce qu'il faut retenir de cette semaine de Ligue des Champions

Les matchs allers des huitièmes de finale de Ligue des Champions sont terminés. Le bilan ? Une défaite Brugeoise qui fait mal, un score fleuve entre le PSV et Arsenal, un derby madrilène remporté par le Real et surtout le braquage 5 étoiles réalisé par Liverpool au Parc des Princes.

Après avoir encaissé un but rapidement, les Brugeois ont repris du poil de la bête en égalisant rapidement grâce à De Cuyper. Mais à la fin de ce match fermé, les Anglais faisaient la différence en trois minutes, avec un contre son camp de Mechele et un penalty cadeau offert par Tzolis. Résultat: une défaite 1-3 et un fameux obstacle à franchir au retour, en Angleterre. Frustrant !

Transparent, Mohamed Salah a été remplacé en fin de match par Elliott. Changement payant, puisqu'il n'aura eu besoin que d'un ballon a pour inscrire le but de la victoire pour Liverpool (0-1) et réaliser le hold-up parfait.

Les Néerlandais ont inscrit leur unique but sur penalty via Noa Lang. Trossard marquait quant à lui, le 5ème but des Gunners qui ont presque les deux pieds en quart de finale.

Ils affronteront le vainqueur du derby Real-Atlético, ce qui sera une autre paire de manches, même si Arsenal arrivera plein de confiance.

Est-ce que quelqu'un a vu Kylian Mbappé ?

L'attaquant français était invisible lors du 1/8ème de finale face à l'Atletico de Madrid, à l'opposé de sa prestation lors de la double confrontation face à Manchester City dans laquelle il a inscrit 4 buts dont un triplé au match retour.

Dans cette première manche du derby madrilène, les buteurs Merengues se nomment Rodrygo et Brahim Diaz. Pour les Colchoneros, c'est Julian Alvarez qui a fait le travail, avec un but somptueux qui a surpris un Courtois impuissant.

Comme quoi, même sans un Mbappé ou un Vinicius étincelant, le Rea sait briller. Score final, 2-1 et une confrontation encore totalement ouverte !

Le Bayern Munich de Kompany a déjà un pied en quart de finale

Le Bayern de Vincent Kompany a un pied en quart de finale grâce à sa victoire 3-0 face au Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Un doublé d'Harry Kane et un but de Musiala ont scellé le score dans ce choc allemand très attendu. Les Bavarois n'avaient plus gagné face à Leverkusen depuis 2 ans et demi.

Lille n'était pas préssenti comme le favori de l'affrontement face au Borussia Dortmund, mais le résultat de mardi soir (1-1) pourrait bien faire pencher la balance en sa faveur.

Karim Adeyemi faisait trembler le Signal Iduna Park grâce à une belle reprise en un temps à l'entrée du rectangle de Lucas Chevalier. Les Dogues réagissaient bien en égalisant et refroidissaient tout le stade grâce au jeune Islandais Hakon Haraldsson. Tout est donc encore à jouer entre ces deux équipes.

L'Inter et le Barça s'imposent

L'Inter Milan s'est logiquement imposé à Rotterdam (0-2), grâce à Marcus Thuram et Lautaro Martinez. Les Nerazzurri ont loupé un penalty et ont vu Feyenoord heurter la barre à l'heure de jeu. Les hommes de Simone Inzaghi ont fait le travail en s'imposant à l'extérieur face à l'équipe qui avait réussi à éliminer leurs ennemis de toujours, l'AC Milan.

Barcelone réalise aussi un hold-up parfait, les Blaugranas étaient réduits à 10 après l'exclusion de Cubarsi à la 22ème minute, présageant d'un match compliqué. Dominés, les hommes d'Hansi Flick ont souffert mais ont tenu bons face aux différents assauts de Benfica.

Raphinha a marqué le but salvateur pour Barcelone à la 61ème, donnant un léger avantage aux Catalans.