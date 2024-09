Ils ont salué leur coach avec un slogan nazi: le Barça privé de ses supporters à cause d'une horrible pancarte

Le FC Barcelone va devoir se passer de ses supporters contre l'Etoile Rouge de Belgrade, lors de la quatrième journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. La décision a été prise par l'UEFA, en réponse au dérapage de quelques supporters du club catalan lors du match inaugural joué contre Monaco.

Lors de cette rencontre, des fans catalans avaient voulu saluer Hansi Flick, leur nouvel entraîneur. Pour ce faire, ils avaient déployé une pancarte reprenant les mots "Flick Heil", une référence évidente à un slogan utilisé en Allemagne lors de l'époque nazie. L'UEFA a donc réagi et sanctionnant immédiatement le club catalan, qui a validé cette décision. "Le FC Barcelone rejette toute forme d'apologie de la violence et, comme le stipulent les articles 3 et 4 de ses statuts, veille à la protection et à la promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme contenue dans la Charte internationale des droits de l'homme proclamée par les Nations unies", rappelle la direction. "Le club renforcera ses moyens actuels et prendra toutes les mesures additionnelles nécessaires pour éviter que de tels faits ne se reproduisent à l'avenir, et pour sanctionner ceux qui en sont les auteurs", conclut-il.