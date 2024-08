La marche était trop haute: l’Union s’incline contre le Slavia Prague et n’ira pas en Ligue des Champions

L’Union rentrait mieux dans sa seconde période, avec notamment un envoi lointain de Puertas après 60 secondes, mais encore une fois, la pression peinait à porter ses fruits. Les Bruxellois pensaient obtenir un penalty à 22 minutes du terme, mais l’arbitre ne l’a pas accordé.

C’est finalement à la 84ème que la rencontre basculait définitivement. Sur une perte de balle bruxelloise, le Slavia partait en contre et ouvrait le score par Jurecka, servi au petit rectangle. 0-1, la messe était dite. L’Union Saint-Gilloise ne sera donc pas en Ligue des Champions, mais sera par contre reversé en phase de ligue de l’Europa League.



90'+5 C'est terminé L'Union s'incline 0-1 et ne jouera donc pas la Ligue des Champions. Ils devront se "contenter" de l'Europa League cette saison.

75' Carton Promise David prend jaune pour une mauvaise réaction. Et toujours rien de dangereux dans ce match.

68' Pas de penalty Il y a contact entre un joueur du Slavia et Rasmussen sur la droite de la surface. Le penalty n'est pas sifflé. Terho a remplacé Teklab.

54' L'Union est bien La pression bruxelloise est plus forte, mais on attend encore les occasions.

46' PUERTAS ! Première occasion, dès la reprise ! Puertas s'en sort en face à face avec la défense, mais son envoi à distance manque un peu de puissance.

45' On y retourne La seconde période a débuté.

45'+5 C'est la pause... Fin d'une première période franchement peu emballante. On se retrouve dans 15 minutes.

42' Jaune pour Vanhoutte Vanhoutte prend jaune pour une faute très nette dans le rond central. Il ruine une offensive en fauchant Provod.

38' La grosse occasion ! Promise David vient de frôler le but d'ouverture ! Un long ballon arrive sur la gauche du rectangle et le ballon est remis vers Promise qui saute plus haut que tout le monde à l'entrée du petit rectangle. Sa tête passe juste au-dessus !

29' Du gaspillage Magnifique récupération haute pour l'Union. Rodriguez voit partir l'attaquant unioniste, mais il rate bêtement sa passe. Grosse opportunité gâchée là-dessus.

23' L'Union pousse On sent que l'Union commence à augmenter le rythme et à mettre la pression sur l'adversaire. Un corner repris au petit rectangle aurait pu faire mouche.

18' Cela s'équilibre L'Union commence à prendre un peu confiance avec de bonnes constructions offensives, souvent stoppées par des fautes adverses. Mais ils s'exposent souvent défensivement, notamment sur corner. Attention à cela.

10' L'Union se cherche Il y a de bonnes choses à signaler dans le milieu de terrain de l'Union, avec pas mal de combinaisons et de ballons en profondeur. Mais on attend encore la première occasion. Teklab, lui, tente d'obtenir un penalty, en vain.

4' Premier danger Première vraie occasion pour le Slavia, sur un corner venu de la gauche. Le ballon survole tout le monde et Schranz le récupère et donne à Ogbu, c'est dégagé mais le ballon lui rebondit dessus et file au-dessus.

0' C'est parti ! Le match est lancé au Lotto Park ! Bon match à tous.

20h07 Le craquage de Fuseini Au match aller, Fuseini a enfoncé l'Union en étant exclu pour un immense pétable de plomb.

19h51 On se refait le match aller ? Si vous l'avez manqué, on se refait le résumé du match aller, joué il y a une semaine.

19h35 Le onze de l'Union Le onze de l'Union est connu. Deux changements à signaler, avec Leysen et Eckert qui sont remplacés par Ait El Hadj et Promise David. Notez la suspension de Fuseini après son pétage de plomb du match aller, lui qui avait été exclu pour avoir tenté de frapper 4 fois son adversaire. Les Bruxellois doivent attaquer pour conserver une chance de se qualifier. The XI to inspire a comeback. #USGSLA #UCL pic.twitter.com/jt8454GAld — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 13, 2024