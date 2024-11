Ligue des Champions: l'Atlético en plante 6, l'Inter Milan s'impose et Leverkusen régale encore

Charles De Ketelaere a été décisif, à cinq reprises, lors de la victoire 1-6 de l'Atalanta sur la pelouse du Young Boys lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. 'CDK' a inscrit deux buts (29e et 59e) et a délivré trois passes décisives pour des buts de Mateo Retegui (9e, 39e) et Sead Kolasinac (32e). L'ex-Anderlechtois Silvere Ganvoula pour le club suisse (11e) et Lazar Samardzic (90+1e) pour l'Atalanta sont les autres buteurs du match.

Kevin De Bruyne était aligné sur le banc lors du partage spectaculaire 3-3 de Manchester City face à Feyenoord. Les buts d'Erling Haaland (44e et 53e) et d'Ilkay Gundogan (50e), qui a été remplacé par 'KDB' une dizaine de minutes plus tard (68e), n'ont pas suffi pour donner la victoire aux 'Cityzens', Feyenoord revenant au score en fin de match grâce à Anis Hadj Moussa (75e), Santiago Gimenez (82e) et David Hancko (89e).