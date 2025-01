Une grosse reconstruction, un phénomène belge qui monte: que vaut vraiment la Juventus qui va affronter le Club de Bruges ?

Demain soir, en Ligue des Champions, le Club de Bruges reçoit la Juventus au stade Jan Breydel. Après avoir engrangé 10 points en 6 journées dans cette compétition, Bruges va vivre une montée d’adrénaline supplémentaire avec la réception des Bianconeri. En quelques mois, cette équipe italienne a vécu une véritable révolution. Mais quel est son potentiel, alors qu’elle semble larguée dans la course au titre en Italie ?

Très vite, l’enthousiasme est revenu : une équipe positionnée très haut sur le terrain, un jeu vertical, de l’intensité… Les premières rencontres laissaient présager une saison réussie. Il faut dire que la Juventus n’avait pas hésité à faire table rase du passé. Exit les Chiesa, Szczesny, Rabiot, Kean ou encore Alex Sandro… Bienvenue aux Koopmeiners, Thuram, Conceicao ou encore Kalulu… Avec 24 ans de moyenne d’âge, la Juventus est la deuxième équipe la plus jeune de Série A. En cela, le recrutement marquait une rupture avec le passé.

Une championne des matchs nuls

Mais un petit grain de sable a très vite enrayé la machine avec la blessure du défenseur brésilien Bremer. Avec sa longue indisponibilité, la Juventus a perdu consistance, expérience et cette envie de se faire respecter. Elle ne faisait plus peur à ses adversaires. Le doute s’est peu à peu installé et les victoires se sont faites rares.

Aujourd’hui, après 29 matchs, le bilan chiffré est implacable et largement insuffisant pour un club de cette envergure : 12 victoires seulement, 2 défaites, mais surtout 15 partages. Un match sur deux se termine en nul ! Autant dire quasi une défaite pour un club dont la devise est "Gagner n’est pas important, c’est la seule chose qui compte"…

Un succès pile au mauvais moment

Si la Juventus semble larguée en championnat pour le Scudetto, en Ligue des Champions, elle reste toujours en course, même si elle ne compte qu’un petit point de plus que les Brugeois. Vu la forme des Blauw en Zwart, cela augure d’une belle rencontre indécise. Malheureusement pour les hommes de Nicky Hayen, la Juventus a renoué avec la victoire ce week-end justement.