L'Inter, la Juve, l'AC Milan et l'Atalanta se disputeront le trophée en Arabie saoudite

"La 37e édition de la Supercoupe d'Italie aura lieu à Ryad et se déroulera avec quatre équipes et un programme qui prévoit deux demi-finales les 2 et 3 janvier 2025 et la finale le 6 janvier", a indiqué la Lega Serie A dans son communiqué.

L'édition 2024 opposera l'Inter Milan, champion d'Italie sortant, la Juventus Turin, sacrée en finale de la Coupe d'Italie, l'AC Milan, vice-champion d'Italie 2024, et l'Atalanta Bergame, finaliste malheureuse de la Coppa Italia.