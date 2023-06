L'Inter Miami en pole pour signer Lionel Messi

Lionel Messi serait sur le point de rejoindre l'Inter Miami en Major League Soccer aux États-Unis, rapportent la BBC et plusieurs autres médias, tandis que le club saoudien d'Al-Hilal n'a plus la pole.

L'équipe de la Major League Soccer a pour copropriétaire l'ancien capitaine anglais David Beckham et a été fondée en 2018, disputant sa première saison en MLS deux ans plus tard. Miami a récemment limogé de son poste d'entraîneur l'ancien coéquipier de Beckham à Manchester United et chez les Three Lions, Phil Neville. Le club est actuellement dernier (15e) de la Conférence Est.

L'agence de presse PA rapporte également que la franchise floridienne a tout mis en œuvre pour signer Messi, en s'associant à divers partenaires comme Apple. Un accord de principe aurait été conclu et verrait Messi se rendre aux États-Unis après la confirmation de son départ par le PSG la semaine dernière.

Le champion du monde se serait vu proposer un contrat d'une valeur de 400 millions d'euros par an pour rejoindre l'Arabie saoudite. Il est également ambassadeur du tourisme dans le royaume du Golfe et a été suspendu deux semaines par le PSG au début du mois dernier pour y avoir effectué un voyage non autorisé.