L'international marocain Sofiane Boufal rejoint l'Union Saint-Gilloise

Boufal, 30 ans, était sans club après la fin de son contrat avec le club d'Al-Rayyan au Qatar où il évoluait depuis septembre 2023. Le Marocain a été formé à Angers où il a fait ses débuts professionnels en septembre 2014. Quelques mois plus tard, il s'engage avec Lille où il va compiler 15 buts et 10 assists en 51 matches avant de filer en Premier League à Southampton durant l'été 2016.

Cet ailier a disputé 84 rencontres avec les 'Saints' pour 5 buts et 5 assists et a aussi été prêté au Celta Vigo durant la saison 2018-2019. Boufal retourne ensuite à Angers en 2020 avant de rejoindre Al-Rayyan. Il n'a joué que 6 matches la saison dernière avec le club qatari, inscrivant 1 but.