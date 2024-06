"L'Italie a fait preuve de caractère", apprécie Spalletti

"J'ai aimé la volonté de mon équipe de vouloir jouer dans cette situation qui était dangereuse. S'ils se sentaient de le jouer comme ça, c'est bien, mais il ne faut pas être non plus inconscients", a-t-il ajouté.

"Prendre un but comme ça, ce sont des choses qui arrivent en football, on a fait preuve de légèreté", a déclaré Spalletti en conférence de presse.

L'Italie, championne d'Europe en titre, a concédé le but le plus rapide de l'histoire dans un Championnat d'Europe après une touche mal négociée par Federico Dimarco et interceptée par l'Albanais Nedim Bajrami.

"Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont bien réagi, ils n'ont pas accablé leur coéquipier, ils ne se sont pas découragés. Ils ont tout de suite une attitude positive, ils ont fait preuve de caractère", a insisté Spalletti.

"Je suis très content de mes joueurs, mais il y a aussi beaucoup de choses à améliorer. On aurait dû être plus +méchants+, on a privilégié parfois le beau jeu au réalisme", a ajouté l'ancien entraîneur de Naples.