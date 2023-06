Ludovic Butelle rejoint le Stade de Reims

Ludovic Butelle s'est engagé jusqu'en 2024 avec le Stade de Reims, a annoncé le club champenois jeudi. Le gardien de but français de 40 ans arrive en provenance du Red Star, en National. Né à Reims, il n'avait jamais porté le maillot du club de sa ville.

Formé à Metz, Butelle est passé par l'Espagne (Hercules, Valence et Valladolid) et a porté les couleurs de Lille (2008-2010), Nîmes (2010-2011), Arles-Avignon (2011-2014) et Angers (2014-2016) avant de rejoindre le Club Bruges.

Le gardien français, arrivé à Bruges en janvier 2016, a passé deux ans dans la Venise du Nord. Il avait joué un rôle important dans la conquête du titre de champion par les Brugeois dirigés par Michel Preud'homme, en 2016. Le Français avait été récompensé du titre de Gardien de l'Année lors de la cérémonie du Soulier d'Or 2016.La saison suivante avait été plus compliquée pour lui, l'Américain Ethan Horvath puis Guillaume Hubert lui ayant été préférés dans les buts.