L'UEFA poursuit Rodri et Alvaro Morata après un chant polémique sur Gibraltar

L'UEFA a annoncé mardi poursuivre les Espagnols Rodri et Alvaro Morata. Lors des célébrations de la victoire de l'Espagne à l'Euro 2024, le 15 juillet, le milieu de terrain et l'attaquant avaient chanté "Gibraltar est espagnol" à Madrid.

La fédération de football de Gibraltar (GFA), territoire britannique situé à l'extrême sud de l'Espagne et revendiqué par le pays ibérique, avait déposé plainte contre les joueurs pour ces chants "offensants" et "discriminatoires". Le gouvernement de l'enclave a également dénoncé des "déclarations politiques discriminatoires qui sont extrêmement offensantes pour les Gibraltariens".

Dans son communiqué, l'UEFA indique poursuivre Rodri et Morata pour "violation des règles de base de bonne conduite", "utilisation d'évènements sportifs pour des déclarations de nature non-sportive" et "discrédit du football et de l'UEFA en particulier". Il est également précisé que "l'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA (CEDB) prendra une décision en temps voulu".