Luis de la Fuente champion d'Europe avec l'Espagne: "Je ne peux pas être plus heureux"

"Je ne peux pas être plus heureux. Nous formons une vraie équipe et nous sommes champions d'Europe. Chaque jour, je devenais de plus en plus fier de mes joueurs. Je tiens à remercier tout le monde pour le soutien que nous avons reçu à travers toute l'Espagne", a déclaré De la Fuente au micro de la chaîne espagnole TVE.

Après une première mi-temps fermée, l'Espagne a fait sauter le verrou anglais une première fois via Nico Williams en début de seconde période (47e). Mikel Oyarzabal a ensuite offert la victoire à la Roja (86e) pour répondre à l'égalisation de Cole Palmer. "Je n'ai rien dit de spécial à mes joueurs à la mi-temps. Il fallait simplement renforcer ce que nous sommes. C'était une question de confiance, qu'ils sachent lire le déroulement d'un match. Ce sont les meilleurs du monde. Je l'ai déjà dit et je le maintiens. Et nous pouvons encore nous améliorer."