Lukaku à propos de la finale de la C1 perdue: "Cela n'aurait pas dû se produire"

Romelu Lukaku s'est exprimé pour la première fois depuis la finale de la Ligue des Champions perdue avec l'Inter contre Manchester City (1-0), samedi dernier à Istanbul. "Big Rom", monté au jeu à la 57e minute, a joué un rôle dans la finale à deux occasions: en bloquant (involontairement) un envoi cadré d'un équipier et en manquant une reprise de la tête à bout portant dans les derniers instants. Il a rompu le silence mardi par un message aux supporters de l'Inter via les médias sociaux.

"Tout d'abord, je voudrais remercier tous les fans de l'Inter pour leur amour et leur soutien tout au long de la saison. Vous nous avez toujours soutenus et je voudrais vous remercier personnellement pour cela", a écrit le Diable Rouge. "Cela n'aurait pas dû se produire... Nous avons tout donné. C'est un sentiment désagréable pour tous ceux qui aiment ce beau club. Mais l'Inter a toujours faim et nous continuerons à nous battre pour atteindre un jour ce moment de gloire", a conclu un Lukaku combatif.

Lukaku doit rejoindre les Diables Rouges au basecamp de Tubize, mardi soir, poursuivre la préparation des Diables Rouges avant les matchs de qualification de l'Euro 2024 contre l'Autriche (samedi à Bruxelles) et l'Estonie (mardi prochain à Tallinn).