L'Ukrainien Mykola Shaparenko élu "Homme du match" de Slovaquie-Ukraine

Ce succès qui a relancé l'intérêt du groupe E dans lequel se trouve la Belgique, qui ne compte toujours aucun point, alors que les deux équipes du jour, ainsi que la Roumanie, en comptent trois.

Shaparenko, milieu de terrain du Dynamo Kiev, aura porté son équipe avec le but égalisateur et une passe lumineuse et décisive sur le but de la victoire du joueur de Club Bruges, Roman Yaremchuk. Présent à tous les niveaux, il compte un taux de réussite de 86% dans ses passes et a parcouru 12,1 km en 89 minutes de temps de jeu.