Manchester United passe difficilement, Tottenham battu, Kompany retrouvera City en quarts

Mené après l'ouverture du score de Mohamed Said Benrahma (54e), United a renversé la situation grâce à un but contre son camp de Nayef Aguerd (77e) et aux réalisations tardives d'Alejandro Garnacho (90e) et Fred (90e+5).

Tottenham a été éliminé 1-0 par Sheffield United, pensionnaire de Championship, la deuxième division. Iliman Ndiaye (79e) a inscrit l'unique but du match.

Dans la foulée, le tirage au sort des quarts de finale a été effectué. Vincent Kompany, qualifié avec Burnley (D2) après une victoire 1-0 sur Fletwood (D3), retrouvera son ancien club, Manchester City, qui accueillera le match.

Manchester United recevra Fulham, Brighton jouera contre Grimsby Town (D4), Petit Poucet de la compétition, et Sheffield United (D2) rencontrera Blackburn (D2).